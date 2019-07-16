На Центральную Россию обрушатся сильные дожди и грозы

Циклон принесет на территорию Центрального федерального округа сильные грозовые дожди, говорится в сообщении Гидрометцентра. «На юго-западе Центрального федерального округа образуется циклон, который принесет в среду сильные грозовые дожди на большую часть территории», – рассказали синоптики.

В Гидрометцентре отмечают, что дожди и грозы будут сопровождаться ветром, порывы которого будут достигать 13-18 м/с. Циклон в полную силу разгуляется в столичном регионе в четверг. «Циклон, перемещаясь с юга на север ЦФО продолжит сопровождаться сильными дождями, грозами и порывистым ветром. В пятницу и субботу циклон, который «зависнет» над севером ЦФО, немного ослабеет. Ветер стихнет, но дожди не прекратятся. В ночные часы ожидаются все те же плюс 9 ... плюс 16 градусов, а днем – плюс 17 ... плюс 24 градуса», – сообщает служба.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.07.19

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