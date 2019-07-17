Милонов предложил сделать бани бесплатными в дни опрессовок

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать для граждан бесплатными общественные бани в дни отключения горячей воды. Опробовать данную инициативу он предложил в родном для него Санкт-Петербурге.

По мнению народного избранника, в ряде случаев отключение горячей воды и последующие профилактические работы на инженерных сетях – оправданный и необходимый шаг, однако государство пока не предложило гражданам какой-либо альтернативы при отключении горячей воды.

«Люди, вынужденные по одной-две недели обходиться без горячей воды в своих квартирах, испытывают значительные трудности, неудобства и вытекающие отсюда социальные последствия. Кто-то пытается кипятить воду для умывания в кастрюлях или тазах, кто-то предпочитает мыться у знакомых, кто-то начинает вынужденное моржевание или вовсе отказывается от частого приема водных процедур», – РИА «Новости» приводит выдержку из обращения парламентария.

«В данной ситуации прошу вас рассмотреть возможность внедрения новой практики на период летних отключений горячего водоснабжения – бесплатного посещения общественных бань для граждан, кто подпадает под отключение. В течение периода профилактики сетей граждане могли бы получить соответствующую справку-направление в своем ЖЭКе или управляющей компании и на основании данного документа пользоваться услугами государственной бани в своем районе», – предложил Милонов.

Он уверен, что данная мера позволит снизить «социальную напряженность населения» во время отключения горячей воды и положительно скажется на здоровье граждан. Помимо этого, считает он, бесплатное посещение бань повлечет продвижение банной культуры, в том числе среди молодежи, «которая не догадывается о пользе регулярного принятия банных процедур». «В качестве пилотного региона, где можно было бы провести такой эксперимент, можно выбрать Санкт-Петербург, где проблема летних отключений горячей воды до сих пор актуальна», – предложил депутат.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.07.19

Рядовым-контрактникам и сержантам значительно увеличат зарплаты. / За три дня до окончания выдвижения ЛДПР решила поменять кандидата в заксо. / Строители временно закроют движение в районе перекрестка улиц Куйбышева – Луначарского. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»