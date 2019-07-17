Город России оказался в ТОП-100 самых безопасных в мире

Исследователи распределили 328 городов мира по уровню безопасности. В сотню самых некриминальных городов попал Нижний Новгород.

Примечательно, что среди ста самых безопасных городов оказался только Нижний Новгород – 53 место. Другие российские мегаполисы заняли более слабые позиции в рейтинге. Так Москва оказалась на 143 строчке, Санкт-Петербург – на десять мест выше. Екатеринбург занял 198 строчку, Новосибирск – 204-е.

Самым безопасным специалисты посчитали столицу Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби, передает портал Numbeo. На втором месте – Доха (Катар), на третьем – канадский Квебек.

В десятку наиболее безопасных городов мира также включили: Тайбэй (Тайвань), Мюнхен (Германия), Дубай (ОАЭ), Цюрих и Берн (Швейцария), Гонконг (Китай) и Эскишехир (Турция).

Самым криминальным городом признан Каракас (Венесуэла).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.07.19

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