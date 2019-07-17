Большинство россиян не боится повторения чернобыльской катастрофы

Повторения Чернобыльской катастрофы боится почти каждый третий россиянин, однако 20 лет назад эта цифра была вдвое больше. Такие данные содержатся в очередном опросе «Левада-центра».

30% россиян считают, что катастрофа, подобная чернобыльской, может повториться в России в ближайшие годы. В 2000 году этого боялись 69% участников опроса. Почти две трети россиян (64%) не верят в возможность такой аварии в ближайшие годы: 18% респондентов считают, что катастрофа такого масштаба практически невозможна, 46% полагают, что она маловероятна. 19 лет назад оптимисты составляли лишь 21% от всех участников опроса.

Опрос проводился 27 июня – 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. В опросе приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 регионах. Исследование проводилось на дому методом личного интервью.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.07.19

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