Россияне не видят связи между высшим образованием и материальным благополучием

Россияне все более скептически относятся к необходимости получить высшее образование. Все больше людей верят, что успешную карьеру можно построить и без диплома вуза. А большинство считают, что образование не влияет на материальное благополучие. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным исследования, за последние 28 лет стало устойчивым мнение о том, что уровень образования и материальное благополучие, не имеют прямой взаимосвязи. В 1991 году в этом были уверены 47%, в 2019-м – 70% респондентов.

Значительно выросла доля тех, кто считает, что получать диплом вуза нужно, потому что так принято – с 6% в 2010 году до 18% в 2019 году.

При этом заметно снизилось число россиян, уверенных, что высшее образование сопутствует успешной карьере и облегчает достижение жизненных целей – с 76% в 2008 году и 58% в 2019 году.

В то же время граждане все чаще склоняются к мнению, что доступность высшего образования в России снижается: в 2016 году в этом были уверены 53% опрошенных, в 2019-м – 63%.

«Ситуация с оценкой ценности высшего образования постепенно меняется. Россияне более критично и, можно сказать, адекватнее оценивают значимость высшего образования для человека – комментирует полученные данные руководитель Практики политического анализа и консультирования Департамента исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. – Еще несколько лет назад позицию большинства соотечественников по этому вопросу можно было охарактеризовать формулой «должно быть, и за ценой не постоим». Теперь же становится очевидно, что высшее образование – лишь один из инструментов достижения успеха».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.07.19

Мэрия Москвы объявила судебную войну против Церетели. / «Аэрофлот» хочет взыскать с невменяемого угонщика самолета из Сургута около 3 млн рублей. / У «Дирижабля» джип столкнулся с автобусом. Приехали две реанимации (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»