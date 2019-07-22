На крупных производствах хотят открыть филиалы исправительных учреждений

В России появился закон, разрешающий открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров на предприятиях, где есть работа для осужденных. Авторы инициативы полагают, что отбывшие срок заключенные смогут продолжать работу на производстве.

В настоящее время по данным Федеральной службы исполнения наказаний России, около трети зеков не имеют работы. Они не могут выплачивать свои долги по искам о возмещении ущерба. Новый закон позволит не только обеспечить их заработком, но и решит проблему с нехваткой кадров на крупных предприятиях, пишет «Российская газета».

ФСИН значительно проще открыть небольшой филиал при крупном заводе, где будут содержаться осужденные, чем разворачивать там колонию. При этом заключенные будут оставаться под охраной, о вольном поселении речи не идет.

Шанс поработать на производстве получат либо те, кто сел за нетяжкое преступление на небольшой срок, либо заключенные, которым режим был смягчен. Очевидно, что бытовые условия в таких филиалах будут лучше, чем в обычных учреждениях. Кроме того, не исключено, что отбывшие наказание зеки смогут продолжить работу на предприятии.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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