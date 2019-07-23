Приток мигрантов в Россию стал рекордным за последние десять лет

Число прибывших в Россию граждан других стран за первые четыре месяца 2019 года стало рекордным за последние десять лет. Эксперты не могут объяснить столь значительный миграционный прирост и называют его аномальным.

Динамика числа прибывших в РФ иностранцев описывается в «Мониторинге экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития», подготовленном сотрудниками лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС.

Миграционный прирост населения России резко увеличился в начале 2019 года. В январе-апреле он составил 98 тысяч человек, что на 42% больше, чем в январе-апреле 2018 года (57,1 тысячи), передает РБК. Число прибывших в первом квартале 2019 года было наибольшим за все последнее десятилетие, указывают авторы исследования.

По словам демографов, причины резкого увеличения миграционного прироста непонятны. Специалисты считают, что дело в качестве учета прибывших. Аномальный рост показателя может быть обусловлен недоучетом числа в 2018 году. По другой версии, методика миграционного учета была скорректирована в 2019 году. Однако Росстат не сообщал об изменениях в части учета миграции.

Основными миграционными донорами России в настоящее время являются Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения. Что же касается стран дальнего зарубежья, то в наибольшей степени в начале текущего года увеличилось число прибывших из Китая, Сербии, Сирии.

По данным Росстата, если текущие темпы прибытия мигрантов сохранятся, то к концу года миграционный приток может составить 300 тысяч человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.07.19

Музыкант Фадеев рассказал о восстановлении храма в Чимеево: «я планировал отстроить его из дерева». / Уличные театры на три дня поселятся в Екатеринбурге: французы – в песочнице, швейцарцы – на крыше (ФОТО, ВИДЕО). / Курганский депутат-единоросс избил жену, полиция начала проверку. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»