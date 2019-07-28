Ушел из жизни тележурналист Владимир Кара-Мурза

Российский журналист, телеведущий Владимир Кара-Мурза скончался 28 июля в возрасте 59 лет. Об этом сообщил в твиттере его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

«Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушел в 8 утра, в день своих именин», – написал он.

Причина смерти не уточняется. О месте и времени прощания семья сообщит позднее.

Владимир Кара-Мурза родился в 1959 году в Москве. В 1981 году окончил исторический факультет МГУ по специальности «преподаватель истории новейшего времени». Свою карьеру начал в 1992 году в РГТРК «Останкино» (ныне – «Первый канал»), где работал редактором и корреспондентом программы Евгения Киселева «Итоги». Осенью 1993 года перешел в первую в России частную телекомпанию НТВ, где проработал до середины апреля 2001 года. С 1995 по 2001 год вел авторскую программу «Сегодня в полночь» на НТВ. Журналист покинул телеканал после конфликта, возникшего между владельцем телекомпании Владимиром Гусинским и ее основным кредитором компанией «Газпром». После ухода с НТВ работал на телеканалах «ТВ-6», ТНТ и ТВС. С 2003 по 2008 год Владимир Кара-Мурза был ведущим информационной программы «Сейчас в России» на RTVi. Параллельно работал на радиостанциях «Эхо Москвы» и «Свобода».

В 1995 году был удостоен премии Союза журналистов России «Золотое перо России».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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