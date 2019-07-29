«Ненадежно и опасно»: россияне против перехода на электронные паспорта

Большинство жителей России (почти 60%) не захотели оформлять электронный паспорт, полагая, что документ в цифровом виде не является надежным. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным исследования, 85% россиян знакомы с предложением властей ввести электронные паспорта в ближайшие годы, однако 59% граждан не готовы их оформить. В то же время треть россиян хотела бы иметь электронный паспорт, приводит информацию социологов ТАСС.

Каждый десятый (11%) видит преимущество цифрового удостоверения личности в том, что в нем будут содержаться сразу все данные. Еще 8% указали на долговечность, столько же – на низкие риски потери и компактность, 7% – на практичность.

Между тем 22% жителей РФ считают электронный паспорт ненадежным, 8% пугает возможность сбоев в системе и базе данных. 4% боятся утечки данных и потери самого паспорта. 3% опрошенных считают, что не везде смогут пользоваться таким документом.

Опрос был проведен 25 июля 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.

Электронное удостоверение личности будет представлять из себя пластиковую карту с чипом. Цифровой документ объединит в себе несколько документов: паспорт как таковой, СНИЛС, водительские права, полис медицинского страхования и другие личные данные. Пластиковый паспорт предоставит каждому россиянину доступ ко всем государственным реестрам и государственным услугам. Электронный паспорт начнут внедрять в июле 2020 года в Москве, сообщал ранее вице-премьер Максим Акимов. Бумажные паспорта перестанут выдавать россиянам в 2022 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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