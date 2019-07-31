Метеорологи рассказали, когда потеплеет в Москве

Тепло вернется в Центральную Россию в конце следующей недели с приходом средиземноморского циклона, сообщает Гидрометцентр. Однако значительного потепления ждать не стоит.

Согласно прогнозам метеорологов, воздух в Москве в выходные 10-11 августа прогреется до 18 градусов. При этом ожидается пасмурная погода. К середине августа в столице потеплеет до 19-21 градусов, однако начнутся дожди, причем в отдельные дни осадки будут очень сильными.

По информации Гидрометцентра, в ближайшие дни, по мере продвижения холодного арктического циклона с севера на юг европейской части России, на большей части территории, в том числе и в Поволжье, сохранится холодная погода. Воздух будет прогреваться только до 14-17 градусов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.07.19

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