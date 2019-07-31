Большинству россиянок не нравится их внешность

Согласно результатам опроса, проведенного порталом Mail.ru, большинство жительниц России не считают себя красивыми и хотели бы подправить свою внешность.

В исследовании участвовали более 14 тысяч женщин в возрасте от 18 до 55 лет, живущие в разных регионах страны. Лишь 13% порошенных заявили, что считают себя красивыми, передает РИА «Новости».

Каждая пятая охарактеризовала свою внешность как «обычную». 13% считают себя среднестатистическими. Треть женщин (31%) отметили свой ум, каждая пятая назвала себя интересной личностью.

Чаще всего девушки недовольны свои весом, 20% назвали среди недостатков неровные зубы, 19% не нравится их фигура в целом.

Что касается любимых черт, то 24% опрошенных гордятся своим ростом, 23% – силуэтом и 21% – волосами. При этом 13% респонденток заявили, что не выходят на улицу без макияжа.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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