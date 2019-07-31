Специалист по арт-терапии предложила убивать больных младенцев

В Липецке скульптор Оксана Мельникова призвала убивать детей, родившихся с физическими или психическими отклонениями. По ее мнению, жизнь таких людей и их родственников бессмысленна.

Свое мнение женщина высказала на странице в соцсети «ВКонтакте». Мельникова занимается арт-терапией и описала свой опыт работы с группой, в которой были дети с ограниченными возможностями.

«Глядя на совсем больных, я понимала, что гуманизма и любви у врачей совершенно нет... В руках садистов медицина несет только вред», – пишет Мельникова. «Что будут делать эти недееспособные дети после смерти родителей, неясно», – рассуждает автор поста. По ее словам, жизнь таких ребятишек бессмысленна, также как и у их родителей.

«Большинство таких детей нужно в роддоме умертвить уже после понимания врачами, что это дауны, или дцп, или настолько сложные болезни, что мучения для ребенка неизбежны. Не нужно казаться добренькими, просто следует быть разумными», – делает вывод Мельникова.

Скандальное мнение разлетелось по соцсетям, в комментариях пользователи удивились циничности женщины, которая занимается с особенными детьми, сообщает портал lipetskmedia.ru. Мельникова поспешила удалить свой пост, однако затем написала другой под названием «Эвтаназия». В нем женщина заявила, что имеет нестандартное мышление и поднимает очень серьезные темы, которые «мало кому приятны».

Липецк, Служба информации РИА «Новый День»

Липецк. Другие новости 31.07.19

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