За десять лет каждый четвертый житель России потерял доверие к ТВ

Телевидение в России постепенно теряет доверие жителей страны. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Левада-центром. Все чаще россияне обращаются за информацией к независимым СМИ, видеоблогам, соцсетям и мессендежрам.

В опросе участвовали 1600 человек, проживающих в 137 населенных пунктах 50 субъектов Российской Федерации. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью, передает РБК.

Десять лет назад информацию по ТВ получали 94% россиян, сегодня – 72%. Новости по телевизору реже смотрит молодежь – 43%, люди в возрасте до 25 лет предпочитают социальные сети. Старшее поколение все еще считает ТВ главным источником информации – в возрастной категории от 65 лет телевизор смотрят 93%.

Аудитория интернета и соцсетей за десять лет выросла в три раза – с 9% до 33%. Растет популярность новостных агрегаторов.

Четвертый по распространению источник информации для респондентов – друзья, родные, соседи, от них данные о ситуации получают 18% опрошенных.

На долю радио и бумажной прессы приходится лишь 15 и 12% соответственно. За десять лет эти традиционные каналы информации сократили свои аудитории более чем в два раза.

В то же время за три года наблюдений увеличилась вдвое аудитория мессенджеров: с 31% в 2013 году до 62% весной текущего года. Этим каналом информации пользуется преимущественно молодежь.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.08.19

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