Синоптики сделали неутешительный прогноз на август

Гидрометцентр сделал неутешительный прогноз погоды на август. Метеорологи считают, что последний месяц лета будет аномально холодным. «В Центральном федеральном округе, в большинстве регионов Северо-Западного округа и на севере Южного округа в начале месяца будет холоднее обычного, а затем температура вернется к средним многолетним значениям», – рассказал «Российской газете» заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.

Он пояснил, что, например, в Москве норма дневной температуры в начале августа – плюс 24 градуса, ночью – плюс 15 градусов. В конце месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью – плюс 10 градусов. Но с большой вероятностью первая неделя августа в столице будет холоднее нормы. Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе. На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков – меньше средних многолетних значений.

Синоптики полагают, что непривычно теплая погода установится на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Сибирском федеральном округе, в Бурятии, Забайкальском крае и Приморье. В Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края ожидаются условия, близкие к обычным. То есть дневная температура будет в пределах 25-30 градусов тепла, а временами подниматься и до 32.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.08.19

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