Названы регионы России с наибольшим числом абортов

Министерство здравоохранения назвало регионы России, в которых зафиксировано наибольшее число абортов в 2018 году.

По данным статистического сборника Минздрава России за 2018 год, больше всего абортов было сделано в Еврейской автономной области – 35,6 на тысячу женщин фертильного возраста. Затем идут Республика Тыва (34,5) и Сахалинская область (32,2).

Наименьшее число абортов зафиксировано в Дагестане, Ингушетии и в Москве, передает РИА «Новости».

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в России в 2018 году зарегистрировано более 567 тысяч абортов, что составляет около трети от количества рожденных.

Вице-премьер России Татьяна Голикова называла другую цифру. По ее словам, в стране ежегодно фиксируется более 750 тысяч абортов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.08.19

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