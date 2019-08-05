Специалисты нашли нарушения в 135 партиях минеральной воды

Специалисты Роспотребнадзора проверили более 300 тысяч партий минеральной воды и нашли различные нарушения, в том числе требований к маркировке, нанесенной на упаковку.

По данным ведомства, в России производством минеральной воды занято более 400 предприятий, реализацией – более 200 тысяч объектов торговли. Питьевая вода для детского питания, лечебно-столовая и лечебные природные минеральные воды подлежат оценке соответствия в форме государственной регистрации.

Специалисты проводили контрольно-надзорные мероприятия с 2017 года по первое полугодие 2019 года. В этот период было проверено более 300 тысяч партий минеральной воды, общим весом более 245 тысяч тонн.

«Всего выявлено 135 партий минеральной воды, общим весом более 32 тонн с нарушениями обязательных требований, включая требований к маркировке, нанесенной на упаковку», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Маркировка продукции исключает возможность попадания на потребительский рынок контрафактной продукции. Потребитель сможет проверить, является ли конкретная бутылка воды легально произведенной с помощью мобильного приложения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.08.19

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