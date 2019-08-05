Подавляющее большинство россиян испытывают стресс на работе

Лишь 7% россиян не нервничают на работе, остальные испытывают стресс во время рабочего процесса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательском центром портала Superjob.ru.

В опросе приняли участие 1000 представителей трудоустроенного населения из 308 населенных пунктов из всех округов страны. По данным аналитиков, стрессу на работе подвержены 9 из 10 сотрудников.

Чаще всего россиян нервирует начальство: испытывают стресс из-за плохо отношения руководства или его непрофессионализма 14% и 10% соответственно. За пять лет снизилось число тех, кто нервничает из-за плохого отношения руководителей к подчиненным, но выросло количество нареканий к профессионализму начальства.

У 9% респондентов состояние стресса провоцирует поведение коллег. 5% нервничают из-за низкой оплаты труда, еще 4% испытывают стресс из-за задержек зарплаты. Отсутствие определенности в постановке задач, бардак в компании и непрофессиональные сослуживцы заставляют волноваться по 3% опрошенных.

24% назвали причинами стресса авралы, боязнь сделать ошибку, поведение клиентов, неблагоприятные условия труда.

Лишь 7% россиян могут похвастаться отсутствием стресса на работе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.08.19

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