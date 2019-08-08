Россиян защитят от увольнений за временную удаленную работу

Сотрудникам предприятий хотят разрешить временно работать из дома. Внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс предложили представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). В настоящее время подобные отношения утверждаются устно, и часто работодатели используют их как предлог, чтобы уволить сотрудников, которыми недовольны.

В случае принятия изменений в главу 16 ТК РФ («Режим рабочего времени») сотрудник получит право проводить часть времени вне своего рабочего места. При этом условия труда будут регулировать статьей 312.3 ТК РФ, касающейся прав дистанционных сотрудников, пишут «Известия».

«В практике современных трудовых отношений часто возникают ситуации, в которых работнику целесообразно выполнить свою работу, не приезжая в офис, – пояснил автор инициативы, сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров. – Но так как в ТК РФ такой вариант не предусмотрен, такие ситуации регулируются устными договоренностями. А это, в случае недобросовестности работодателя, может привести к нарушению прав работника, вплоть до оформления прогула и увольнения».

В Минтруда сообщили, что готовы поддержать любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения. Однако поправки должны быть проработаны юристами, чтобы все было грамотно.

По данным ОНФ, большинство россиян уверены, что России необходимы законодательные изменения, позволяющие официально трудиться на дому по согласованию с руководителем. Больше половины сотрудников российских компаний сталкивались с тем, что им приходилось временно работать из дома. Треть хотели бы иметь такую возможность.

По словам экспертов, поправки в ТК позволят защитить обе стороны – сотрудников и работодателей. Например, при наличии конфликта с сотрудником руководители часто используют его удаленную занятость как повод для увольнения за прогул или неоплаты его труда. При этом суды подходят к делу формально и встают на сторону работодателя, так как тому очень легко доказать отсутствие сотрудника на рабочем месте.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.08.19

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