В России появится новый стандарт для школьной формы

В 2020 году в России утвердят предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму. Требования к одежде, которую носят ученики, будут значительно жестче, чем к повседневным детским вещам. По словам экспертов, в настоящее время доля некачественного товара этой категории составляет до 80%.

ПНСТ принимается для того, чтобы проверить новые требования на практике до утверждения ГОСТа, сообщил «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров. «В стандарте будут прописаны параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки», – отметил министр. Кроме того, в документе укажут требования к прочности и стойкости материалов.

Сейчас в российском законодательстве вообще не предусмотрено такое понятие, как школьная форма. Бывает так, что производитель включает натуральные волокна в состав ткани вещей для школы, но подкладку использует синтетическую. В результате получается «эффект скафандра». Такая школьная форма непригодна для ежедневного ношения в течение нескольких часов. В ПНСТ включат качественные характеристики ткани, в том числе параметры прочности, стойкости к истиранию, способность образовывать катышки, а также изменять свои размеры после стирки.

Разработкой стандарта занимается Роскачество. Там рассказали, что регулярно проверяют качество школьной формы и всегда фиксируют разного рода нарушения. Чаще всего производитель указывает на маркировке наличие натуральный тканей, которых на самом деле в составе не оказывается.

По оценкам экспертов, сегодня на рынке до 80% небезопасной и некачественной одежды для школьников. Предполагается, что, когда будет принят государственный стандарт, называть свой товар «школьной формой» производители смогут только при соблюдении его норм.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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