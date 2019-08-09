Назван самый популярный возраст рождения первенца

В 2018 году большинству российских женщин, родивших первого ребенка, было 26 лет. Такие данные предоставил Росстат.

Всего в прошлом году в России родилось 1,6 млн детей. Второго ребенка чаще всего рожали россиянки в возрасте 30 лет, третьего – в 31 год, четвертого – в 33 года.

Пятого ребенка и последующих детей в большинстве своем рожали 34-летние женщины, передает RT.

«За последние 15 лет средний возраст рождения ребенка заметно растет. Это общемировая тенденция. В России, как и в других странах, она связана с изменением образа жизни женщин: все чаще они отдают предпочтение карьере, получению образования и в этой связи откладывают рождение ребенка», – рассказал представитель Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин. По его словам, эта тенденция будет продолжаться.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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