Искусственный интеллект защитит студентов от придирок преподавателей

Рекомендации по отчислению студентов вузов в России будет давать сервис на основе искусственного интеллекта. Систему планируется внедрить к 2021 году.

Разработкой сервиса занимается Центр EDCrunch University НИТУ «МИСИС». Искусственный интеллект будет оценивать успеваемость студентов, их активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение, пишет РИА «Новости». На основании полученных данных система даст руководству вуза рекомендации.

Советы ИИ будут касаться не только отчисления студента, но и возможностей корректировки его обучения. Например, учащемуся могут порекомендовать пройти дополнительные курсы, активнее отвечать на парах, а также предупредить о ненадлежащем поведении.

По словам директора Центра Нурлана Киясова, искусственный интеллект позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей. Впрочем, рекомендации ИИ не будут обязательными к исполнению, судьбу студента по-прежнему будет решать деканат.

Тестирование системы начнется уже в этом году, к 2021 году планируется внедрение сервиса в отдельных университетах. Ожидается, что ИИ позволит снизить долю отчисляемых за плохую успеваемость студентов с 16,8% до 10%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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