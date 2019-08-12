Минздрав дал советы по подготовке детей к школе

При подготовке детей к школе нужно постепенно снижать родительский контроль и давать больше самостоятельности ребенку. Об этом сообщил главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко.

По словам психолога, ребенку нужно объяснить, что он становится взрослым и идет в школу учиться интересному. При этом важно запомнить, что учебная деятельность – это не игра, а «возможность проявить свои способности через обучение и соблюдение правил».

Не стоит ругать ребенка без веских оснований, уверен специалист. «Например, при наличии у ребенка хороших знаний, успехи в школе могут быть не такими радужными, как ожидали родители. Связано это зачастую с тем, что ребенку тяжело удерживать внимание на протяжении всего урока. И тогда большая часть учебного материала им не усваивается», – цитирует Зинченко RT.

Негативная реакция родителей может усугубить ситуацию и снизить мотивацию к обучению. В то же время поводов для похвалы можно найти больше, например, уделять больше внимания не результату, а самому процессу обучения. Малыша стоит похвалить не только за хорошую оценку, но и за старания, которые он приложил.

«Если родители будут чувствительны и внимательны к особенностям ребенка, то им будет легко поддержать его в нужный момент, направить, помочь справиться с возникающими трудностями», – заключил эксперт.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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