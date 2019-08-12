Жителей России предупредили о серьезных заморозках в августе

На северо-западе России – Карелии, Архангельской области и Коми – в августе ожидаются заморозки до минус 2 градусов в ночные часы. Об этом сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина «Российской газете». По ее словам, в Архангельской области и Карелии ночи уже стали холодными – температура опускалась до минус 1 градуса, однако днем воздух прогревается до плюс 15-17 градусов.

В Москве и Подмосковье на текущей неделе заметно потеплеет. В вторник, 13 августа, дневная температура достигнет 23-25 градусов, 14 августа потеплеет до 26 градусов. В последующие два дня температура воздуха опустится на пару градусов, но в выходные, 17 и 18 августа, снова потеплеет до 25 градусов. Ночью термометры будут показывать 15-17 градусов. При этом синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и ветра в Московском регионе. Предупреждение будет действовать в течение суток с полудня 13 августа.

На юге России погода в начале недели будет неустойчива (плюс 28-36 градусов). В Сочи всю неделю будет 30 градусов. В Крыму воздух будет прогреваться до 30-33 градусов.

По словам Паршиновой, на Южном Урале температура достигнет привычной летней нормы – 23-35 градусов. Аналогичная погода ожидается и на юге Западной Сибири и Алтайском крае.

На Приморье снова идут сильные дожди. 12 августа в западных, центральных и на севере восточных районов региона может выпасть от 15 до 50 мм осадков. Накануне в Приморском крае было объявлено штормовое предупреждение.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что начало августа в Центральной России, большинстве регионов Северо-Западного федерального округа и в Поволжье будет холоднее обычного.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.08.19

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