Синоптики прогнозируют резкое похолодание со снегопадами в европейской части России

Синоптики дают весьма неблагоприятный прогноз для территории практически всей европейской части России. Они предупреждают, что до конца текущей недели произойдет резкое похолодание, на севере возможны снегопады.

По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, мокрый снег может выпасть в проливе между Новой Землей и Архангельской областью, а также в Воркуте. В то же время, по ее словам, в столице снега не будет, ожидаются ливни, передает РИА «Новости».

Она отметила, что в начале следующей недели в Москву придет холодный арктический воздух. В первой половине дня воскресенья температура может достигнуть 20 градусов, после чего холодный воздух начнет вымещать теплые массы. При таких процессах самыми холодными бывают первые дни, в данном случае – понедельник и вторник.

Как рассказал «Российской газете» заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев, на крайнем севере снег в середине лета не редкость. Например, несколько лет назад в Коми снегопад в июле продолжался три дня. Причиной резкого похолодания станет то, что, начиная с воскресенья, тропосферная ложбина из Арктики начнет быстро распространяться по территории европейской России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам России.

Ультраполярное вторжение достигнет центральной части страны в воскресенье. В столичном регионе 28 июля воздух сможет днем прогреться до плюс 18-23 градусов, а в понедельник и вторник, по предварительным данным, до плюс 13-18 градусов. В ночные часы будет около восьми градусов тепла.

В начале следующей недели в средней полосе и на севере, от Кольского полуострова до Средней Волги, значения средней суточной температуры не дотянут до нормы 4-7 градусов. А от побережья Белого моря до берегов Верхней Волги и Урала температура воздуха прогнозируется ниже нормы на 8-10 градусов. Такая температура будет отставать от климатической нормы на восемь, а местами и десять градусов. В некоторых городах возможны обновления исторических минимумов температуры. На юге европейской части России спадет жара и температура станет более комфортной.

Москва, Иван Гридин, РИА «Новый День»

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