В России пять девочек в 17 лет родили пятого ребенка

В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет. Об этом говорится в отчете Росстата.

По данным ведомства, в прошлом году четыре 12-летние девочки стали матерями, 34 ребенка были рождены 13-летними подростками, 190 детей родились у 14-летних. При этом четверо в этом же возрасте родили по второму ребенку.

Пятнадцатилетние девушки в 2018 году родили 919 детей, из них для 22 это уже второй ребенок. 16-летние стали матерями 2925 малышей, 165 из которых родили второго младенца, девять – третьего, две – четвертого, передает РИА «Новости».

По словам директора Института демографии Высшей школы экономики Анатолия Вишневского, в России есть регионы, где рождение малыша в столь юном возрасте считается нормальным. «Все зависит от того, в какой среде живет, как родители относятся, вы не можете запретить, да и не нужно запрещать родить, нельзя также запретить сделать аборт – это вопрос выбора в семье и самой девочки», – сообщил эксперт.

Согласно российскому законодательству возраст сексуального согласия в России составляет 16 лет. При этом совершеннолетним гражданам, которые вступили в половые отношения с не достигшими 16-летнего возраста, грозит уголовная ответственность.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.08.19

После жесткой посадки самолета из-за стаи птиц в двигателе возбуждено уголовное дело. / В Нефтеюганске с поличным задержали полицейского-взяточника. / Полиция допросила курганского живодера, убившего кота. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»