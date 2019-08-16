На восстановление заброшенных детских лагерей потребуется 135 млрд рублей

Российские власти задумались над восстановлением заброшенной инфраструктуры детских лагерей. В настоящее время только треть школьников летом отдыхают организованно, при этом большинство лагерей нельзя назвать оздоровительными. Предположительно, проект обойдется в 135 млрд рублей. Правительство надеется на помощь бизнеса.

В течение последующих пяти лет численность детей, отдыхающих в загородных лагерях, может вырасти на 1,5 млн в год, что почти в два раза больше, чем сейчас. Такие цели заложены в проект первой федеральной программы по развитию детского отдыха, пишут «Известия».

По данным Росстата, в прошлом году лишь треть школьников побывали в летних лагерях – 5,6 млн детей из 18,7 млн. Большая часть из них проводила время в лагерях при школах, которые нельзя назвать оздоровительными. Лишь 10% детей выехали за город.

Работа по восстановлению предстоит колоссальная. Во-первых, нет исчерпывающего перечня объектов инфраструктуры, которая сейчас заброшена или находится в плачевном состоянии, но может быть подвергнута реконструкции. Такой реестр предлагается создать силами региональных властей.

Во-вторых, остро строит проблема финансирования. В настоящее время отдых детей осуществляется за счет региональных бюджетов. Однако политика субъектов сейчас направлена на снижение долговой нагрузки, инфраструктура лагерей изнашивается и перестает использоваться. По словам представителей Общественной палаты (ОП), в России тысячи заброшенных объектов, то есть большая часть государственной или муниципальной собственности в этой сфере.

Бизнесу невыгодно заниматься детским отдыхом, расходы не окупаются стоимостью путевок, а субсидирование из федерального бюджета прекратилось в 2015 году. Впрочем, власти все надеются на участие предпринимателей с помощью механизма ГЧП и концессионных соглашений.

В ближайшее время документ будет направлен в Минэкономразвития и другие заинтересованные ведомства на согласование.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.08.19

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