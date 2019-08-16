Россия через 20 лет – лучше не будет: россияне впали в безнадегу

Большинство россиян не верят, что через 20 лет жить в России станет лучше. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Согласно данным исследования, 53% респондентов ожидают, что в РФ через два десятилетия будет менее спокойно и безопасно, чем сейчас, либо ничего не изменится. Пессимистично настроены 20% опрошенных, не ждут никаких изменений 32%. Только 18% участников опроса думают, что в стране будет более спокойная и безопасная обстановка. При этом треть россиян (29%) затруднились с ответом.

Опрос также показал, что более 50% жителей России не надеются на рост уровня социальной защищенности населения, улучшение экономической ситуации в стране и повышение качества российского образования через 20 лет.

Так, 22% респондентов считают, что спустя несколько десятилетий положение дел в экономике и финансовом секторе России только ухудшится, 30% думают, что останется таким, как сейчас, и лишь 25% ожидают, что ситуация в экономике станет лучше. Не смогли сформировать позицию 24% опрошенных.

Что касается социальной защищенности жителей РФ к 2039 году, каждый четвертый (25%) думает, что ее уровень станет ниже, 21% – поднимется, 31% – останется на сегодняшней планке. Затруднились с ответом 23% респондентов.

Согласно исследованию, 32% россиян ожидают ухудшения качества образования в стране через 20 лет, противоположное мнение разделяют 27%, еще 24% не ждут никаких изменений. Не смогли ответить на вопрос 18% опрошенных.

Опрос также показал, что 35% россиян полагают, что спустя 20 лет доверия между людьми в России станет меньше. Тех, кто думает иначе, оказалось почти втрое меньше – 12%. Еще 36% считают, что в этом отношении ничего не изменится. Затруднились сформировать позицию по этому вопросу 17%.

Чуть меньше двух третей россиян (62%) считают, что сейчас в России неблагоприятная ситуация, чтобы планировать свою жизнь на несколько лет вперед. В октябре прошлого года таких было 58%. Противоположное мнение высказали 28% респондентов (прошлой осенью таких насчитывалось 33%). Затруднились оценить ситуацию 11%.

Из тех, кто счел ситуацию для планировании будущего неблагоприятной, 20% объяснили свою позицию «нестабильностью и неуверенностью в завтрашнем дне», 12% – «маленькими зарплатами и пенсиями, низким уровней жизни людей», 10% – ростом цен. Еще 6% говорят о безработице и сокращении рабочих мест, а 5% указывают на недовольство работой властей.

5% из тех, кто настроен позитивно к строительству планов на будущее, считают, что сейчас в стране «все хорошо, стабильно» и поэтому можно смело думать о будущем. 18% респондентов суммарно думают, что нужно строить планы на будущее, потому что «планировать нужно всегда», «сейчас мирное время», «ситуация в стране улучшается», «нужно верить в лучшее», «власти делают много для улучшения жизни людей» и др.

Опрос «ФОМнибус» проводился 10-11 августа в 104 населенных пунктах, 53 субъектах России, среди 1500 респондентов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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