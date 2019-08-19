Составлен рейтинг самых шумных и тихих городов России

Жители России оценили уровень шумового загрязнения городов, в которых они живут. На основе полученных данных аналитики портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг самых тихих и самых шумных населенных пунктов.

Респонденты должны были оценить по десятибалльной шкале, согласны ли они с тем, что живут в тихом районе, а шум на улице их практически не беспокоит. Средняя оценка тишины за год не изменилась и осталась на уровне 6,6 балла, передает «Российская газета».

Самый тихий город – Гурьевск Калининградской области – 8,4 балла. За ним идет Ейск Краснодарского края – 7,9 балла. Замыкает тройку лидеров Михайловск Ставропольского края – 7,8 балла.

Семь строчек в первой десятке рейтинга занимают города южных регионов России. Сюда входят Геленджик (7,8 балла), Туапсе (7,5 балла), Ессентуки (7,6 балла), Майкоп (7,5 балла) и Керчь (7,6).

Самые шумные – города Сибири. Наименьший показатель тишины у Киселевска (Кемеровская область): 4,3 балла. Затем идут Ленинск-Кузнецкий – 5,2 балла. Третье место досталось подмосковной Электростали – 5,3 балла.

В конце списка также оказались Волжский (Волгоградская область), Якутск (Якутия), а также Лобня и Клин (Московская область) с одинаковой оценкой в 5,5 балла. Как и в прошлом году, одно из последних мест в рейтинге у Челябинска, причем оценка понизилась с 5,7 до 5,4 баллов.

Что касается столицы, то в Москве оценка уровня шума снизилась незначительно (на 0,1 балла). В то же время показатель Санкт-Петербурга не изменился, оставшись на уровне 6,4 балла.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.08.19

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