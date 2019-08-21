Большинство жителей России не любят фотографироваться

Подавляющее большинство россиян (82%) не любят фотографироваться. При этом почти треть всячески избегают фотографирования. Половине граждан просто не нравится, как они получаются на снимках. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

84% мужчин и 79% женщин не любят позировать для фото. 16% придерживаются обратного мнения. Среди любителей запечатлеть себя на снимке – в основном женщины и молодежь в возрасте 18 до 24 лет.

47% граждан обычно не довольны тем, как они получаются на фото. Чаще всего себе не нравятся женщины – 52%. 45% респондентов заявили, что снимки их вполне устраивают в большинстве случаев.

70% фотографируются не реже раза в полгода. 1% опрошенных заявили, что снимают себя ежедневно, а 29%, наоборот, ответили, что не фотографируются.

Наибольшей популярностью для фотографирования пользуются смартфоны, затем идет цифровой фотоаппарат. Пленочный фотоаппарат или полароид предпочитают лишь 1% респондентов.

При этом печать фотографий постепенно сходит на нет. 67% опрошенных вообще не печатали для себя фотографии их самих или близких в последние год-два. Лишь каждый пятый печатает отдельные фотографии. 1% относят в печать почти все сделанные снимки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.08.19

Антон Шипулин пришел в суд, чтобы доказать, что не владеет иностранными активами (ФОТО). / Министр обороны Сербии: Травля семьи президента организована активистами оппозиционных партий. / С начала года в Свердловской области пьяными за руль сели 64,5 тысячи водителей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»