МВД отчиталось о снижении уровня преступности в России

Министерство внутренних дел России обнародовало статистику по совершенным преступлениям в 2014-2018 годах. Как отметила официальный представитель ведомства Ирина Вовк, общее число регистрируемых преступлений «последовательно сократилось» с 2,19 млн случаев в 2014 году до 1,991 млн в 2018-м.

По информации ведомства, количество убийств и покушений на убийство за четыре года снизилось с 11,9 тыс. до 8,6 тыс., изнасилований – с 4,2 тыс. до 3,4 тыс., умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – с 32,9 тыс. до 23,2 тыс.

Почти вдвое сократилось число разбоев – с 14,3 тыс. до 7,5 тыс., на треть – грабежей (с 77,7 тыс. до 50,1 тыс.). Количество краж стало меньше на 17%, в том числе квартирных – на 35%.

Число погибших от рук преступников снизилось с 35,3 тыс. в 2014 году до 26 тыс. в прошлом году.

Как уверяет МВД, заметно безопаснее стало на улицах. В частности, примерно вдвое реже стали угонять автомобили – 19,5 тыс. в 2018 году против 34,2 тыс. в 2014-м. Уголовно наказуемых хулиганств зарегистрировано вдвое меньше – 4 тыс. и 2,1 тыс. соответственно.

По данным МВД, за четыре года значительно повысился уровень безопасности на дорогах. Число ДТП уменьшилось почти на 16%, а число погибших в них – практически на треть (с 27 тыс. до 18,2 тыс. человек), раненых – примерно на 15% (с 251,8 тыс. до 214,9 тыс. человек).

Вместе с тем, указала Вовк, в последние годы выросло число зарегистрированных хищений, совершенных путем мошенничества, и преступлений с использованием компьютерных и информационных технологий. Для борьбы с этими криминальными явлениями разрабатываются новые законы и реализуются дополнительные профилактические мероприятия, отметила она.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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