Число долгожителей в России бьет рекорды

В России установлен рекорд по числу жителей в возрасте старше 100 лет. Это обусловлено не только улучшением качества жизни, но и усовершенствованием статистического учета. По мнению экспертов, в дальнейшем продолжительность жизни россиян будет расти.

По данным Росстата, 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20 582 граждан старше 100 лет, пишут «Известия». Это на 17% больше, чем в 2017 году. Показатель стабильно растет с 2011 года. До этого момента численность «долгожителей 100+» менялась волнообразно – то повышаясь, то снижаясь.

Перешагивать столетний рубеж все большему числу россиян позволяют несколько факторов. Один из них – улучшение условий жизни, прежде всего за счет развития медицины. По информации Минздрава, средняя ожидаемая продолжительность жизни в стране за первое полугодие 2019-го в годовом выражении выросла на восемь месяцев и достигла 73,7 года (для женщин – до 78,5 лет). К 2024 году этот показатель должен увеличиться до 78 лет.

Впрочем, взрывной рост численности долгожителей – следствие не только увеличения продолжительности жизни, считают демографы. Весомый вклад вносит и усовершенствование системы статистического учета. «Самые точные данные статистики получают после переписи населения. 2011 год, с которого пошел стабильный рост, как раз стал следующим после этого события. И это позволило оперировать более точными данными», – указывают эксперты.

В дальнейшем, по мнению специалистов, в России будет наблюдаться стабильный рост численности людей 100+. Уже сейчас есть прогнозы, согласно которым каждый десятый рожденный ныне ребенок будет жить более 100 лет. Конечно, все зависит от конкретного человека, его заботы о собственном здоровье, образа жизни и от развития медицины в целом. Однако даже если текущие условия не будут особенно меняться, то этот рубеж вполне достижим, считают демографы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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