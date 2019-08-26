СПЧ предложит Путину вариант амнистии по случаю 75-летия Победы

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава Совета Михаил Федотов. «Сегодня у нас есть два альтернативных варианта этой амнистии. Сейчас мы приступаем к их обсуждению, чтобы выбрать наиболее оптимальный со всех точек зрения, доработать и передать президенту», – сказал Федотов.

Решение инициировать объявление амнистии по случаю 75-летия Победы президиум Совета принял еще в апреле этого года, напоминает РИА «Новости». «Говорить о том, на кого может распространяться амнистия, преждевременно, потому что мы даже еще не определились сами, какой из двух альтернативных вариантов будем дорабатывать. Одно могу сказать определенно: мы не будем, в отличие от прошлых лет, предлагать дополнить общеуголовную амнистию административной амнистией», – уточнил он.

По словам Федотова, сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.

Москва, Иван Гридин

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