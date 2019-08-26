В Роскачестве рассказали о мерах борьбы с травлей детей в интернете

Специалисты Роскачества дали рекомендации родителям о том, как распознать, что ребенок стал жертвой кибербуллинга – травли в интернете, а также, что делать, чтобы избавить подростка от преследования в Сети.

В настоящее время более 56% детей подросткового возраста постоянно находятся в интернете, и с каждым годом эта цифра только растет. По результатам исследования ситуации с насилием и травлей в школах, проведенного проектно-учебной лабораторией образовательной журналистики НИУ ВШЭ и Институтом образования НИУ ВШЭ, 70% подростков сообщили о том, что были участниками или жертвами онлайн-травли. 40% из них сами становились агрессорами в интернете.

Если подросток только начинает свое общение в социальных сетях и регистрирует аккаунт, необходимо установить самые максимальные настройки приватности. Также следует объяснить, какую информацию о себе не стоит афишировать в Сети.

Стоит предупредить ребенка, если он столкнется с угрозами, шантажом, вымогательствами и оскорблениями, в первую очередь нужно прекратить общение с этим человеком и сообщить об этом родителям. Признаком того, что подросток подвергается кибербуллингу, может быть то, что он резко удалил свои страницы в соцсетях.

Алгоритм поведения с обидчиком, по советам Роскачества, должен быть таким: игнорирование, попытка договорится об удалении оскорбительных материалов, угроза обращением в полицию, жалоба администраторам ресурса, жалоба в суд, полицию или Роскомнадзор.

По словам экспертов, вычислить обидчика из Сети в реальности очень сложно. При этом жертвы такой травли не рассказывают о случившемся не только родителям, но и сверстникам, переживая стресс в одиночестве, что может стать причиной появления огромного количества психических проблем.

Психологи советуют обращать внимание не состояние ребенка, он может быть встревожен, расстроен, выглядеть напуганным, напряженным, и это будет продолжаться в течение нескольких дней. Важно наладить контакт с подростком и провести доверительный разговор. Ребенка нужно заверить, что бы ни случилось, вы будете всегда на его стороне и поможете ему разобраться с любыми вопросами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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