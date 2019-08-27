Школы заплатят более 27 тысяч штрафов за нарушения санитарного законодательства

Специалисты Роспотребнадзора провели контрольно-надзорные мероприятия в российских школах в рамках подготовки к новому учебному году и выявили множество нарушений санитарного законодательства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Образовательным учреждениям выдано около 12 тысяч предписаний, в которых было указано о необходимости провести благоустройство территорий, плановые ремонты систем водоснабжения, канализации, отопления, приобрести учебную мебель, холодильное и технологическое оборудование для пищеблоков.

«Все предписания территориальных органов исполняются в установленные сроки», – отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты обследовали школы с применением лабораторно-инструментальных методов исследования, провели замеры уровней освещенности, заборы проб питьевой воды.

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий за выявленные нарушения санитарного законодательства вынесено более 27 тысяч постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма штрафов составила около 200 млн рублей.

В управлениях Роспотребнадзора организована горячая линия, на которую могут обращаться родители по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.08.19

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