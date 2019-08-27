Работающим россиянам не нужна сиеста

Большинство россиян не поддерживают идею сна в рабочее время. Против сиесты выступают как работодатели, так и работники. Таковы результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

57% работодателей идею сиесты на местах не поддерживает. Работников, которым не нужна сиеста, также больше, чем тех, кто заинтересован таким предложением: 44% и 38% соответственно, передает РИА «Новости». При этом имеют возможность вздремнуть на работе только один сотрудник из 100.

Примечательно, что чем моложе участники опроса, тем больше среди них сторонников сиесты: 51% в возрастной категории до 24 лет против 25% среди респондентов старше 45 лет.

За последние пять лет работодатели стали лояльнее относиться к идее сна в рабочее время – 14% в 2014 году и 20% сегодня. В то же время отношение работников меняется в зависимости от погодных условий: чем холоднее лето, тем меньше людей поддерживают введение сиесты.

В опросе принимали участие 500 менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб предприятий и организаций, а также 1,6 тысячи постоянно работающих россиян старше 18 лет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.08.19

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