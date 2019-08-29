Российские дети больше других подвержены стрессу в школе

Американские аналитики провели опрос детей, родителей и учителей из США, Германии, Китая, России и Японии и пришли к выводу, что российские школьники чаще других подвергаются стрессу.

Главная причина тревоги учащихся – успеваемость, говорится в исследовании под названием «Уверенность в процессе обучения», подготовленном американской компанией Harris Insights & Analytics в сотрудничестве с представителями LEGO Education. В опросе участвовали 5002 учащихся в возрасте от пяти до 18 лет, 2001 родитель и 1152 учителя.

76% респондентов из России пожаловались на чувство тревоги – это самый высокий показатель. На втором месте – Китай – 64%, затем идет Германия – 61%. Учителя, и дети, и их родители уверены в том, что причиной такой ситуации являются оценки и сравнивание результатов разных учащихся.

В то же время стресс во время экзаменов испытывают далеко не все ученики. На волнения во время тестов и финальных испытаний пожаловались только 57% респондентов из России. Самый высокий показатель – в Китае – 73%. На втором месте ФРГ – 66%, далее идут США – 64% и Японии – 58%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.08.19

Большинству россиян годами не повышают зарплату: повезло лишь 12%. / Главврачи тагильских больниц, где массово увольнялись хирурги, отстранены от работы. / У Аксенова заберут часть полномочий, а большинство замов лишится постов: в Крыму начали формировать новое правительство. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»