В детских сухих завтраках обнаружили опасный токсин

Роскачество исследовало сухие завтраки для школьников и выявило токсины. По данным организации, в шоколадных шариках пяти из 18 производителей обнаружен токсин под названием «охратоксин А». Речь идет о продукции торговых марок «ВкусВилл», «Дансония», «Лента», «О'Кей», Nesquik. Охратоксин А является органическим соединением, которые представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни человека. Этот токсин вырабатывается несколькими видами плесневелых грибков (Aspergillus и Penicillium). Охратоксин А негативно влияет на почки людей и может вызвать ряд заболеваний.

Как отмечает Роскачество, токсин выявлен впервые за четыре года исследований. По техрегламенту содержание охратоксина А не должно превышать 0,005 мг/кг. В шариках «Дансония» содержание токсина достигало 0,0165, «О'Кей» – 0,0144, Nesquik – 0,0098, «Лента» – 0,0075, «ВкусВилл» – 0,0073.

Проверка подтвердила, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли. Так, в продукции 15 торговых марок превышено содержание сахарозы. Только 9 сухих завтраков соответствуют стандарту Роскачества по массовой доли соли.

В продукции двух торговых марок обнаружены несовпадения по энергетической ценности, массовой доле белка и массовой доле жира. Производители шести сухих завтраков представили недостоверную информацию по содержанию белка и жира. Еще у одной торговой марки не совпал с фактическим показатель массовой доли жира.

Между тем во всех проверенных шоколадных шариках не обнаружили ГМО и не выявлено превышение норма по содержанию трансжиров. Кроме того, эксперты не нашли патогенных микроорганизмов (в том числе сальмонеллы) и бактерий группы кишечной палочки – стафилококков и колиформ. Во всех завтраках не обнаружены не заявленные в маркировке консерванты и красители.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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