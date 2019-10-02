В лапше быстрого приготовления нашли опасный для почек токсин

Специалисты Роскачества исследовали лапшу быстрого приготовления 17 торговых марок из России, Казахстана и Кореи и обнаружили в продукции опасный для почек охратоксин А.

Превышение допустимых уровней этого ядовитого органического вещества выявлено в лапше «Скоровар». Кроме этого, в продукции еще восьми торговых марок – «Вот это да», «Каждый день», «Красная цена», «Лаззат», «Моя цена», «То, что надо», «Петра», BigBon – обнаружены следовые количества охратоксина А. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Как отметил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко, этот токсин обладает канцерогенными и мутагенными свойствами и крайне опасен для почек. Отметим, что охратоксин А вырабатывается несколькими видами плесневелых грибков (Aspergillus и Penicillium).

Помимо этого, специалисты обнаружили следы пестицидов в лапше «БигЛанч», следовые количества регулятора роста растений – в продукции «БигЛанч», «Золотистая жатва», «Роллтон» и «Моя цена».

В проверенной лапше мясо содержится в порошкообразном виде в концентрате для бульона, а кусочки натурального мяса имитирует соя. Искусственных красителей в продукции не выявлено.

Исследователи подтвердили наличие курицы и куриного фарша в продукции семи торговых марок – «Анаком», «БигЛанч», «Вермишель», «Доширак», «Роллтон», BigBon. Не оказалось заявленной в составе курицы лишь в лапше «Первая цена».

Ранее Роскачество исследовало сухие завтраки для школьников и выявило охратоксин А. По данным организации, в шоколадных шариках пяти из 18 производителей обнаружен это опасное вещество. Речь идет о продукции торговых марок «ВкусВилл», «Дансония», «Лента», «О'Кей», Nesquik. По техрегламенту содержание охратоксина А не должно превышать 0,005 мг/кг. В шариках «Дансония» содержание токсина достигало 0,0165, «О'Кей» – 0,0144, Nesquik – 0,0098, «Лента» – 0,0075, «ВкусВилл» – 0,0073, отмечало Роскачество.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.10.19

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