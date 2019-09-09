Июльская жара и заморозки. Синоптики спрогнозировали погоду в регионах

В центральной части России погоду в начале недели будет определять антициклон, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. По ее словам, осадков не будет, однако ночами и по утрам будет туманно. Ночами будет от 8 до 14 градусов тепла, на севере Центрального округа – плюс 5 градусов. Днем вполне летние значения – от 22 до 27 градусов.

«Температура сентября выше нормы на 1,5 градуса. Ночные температуры держатся на уровне плюс 10-15 градусов, днем 21-26 градусов. Это июльские значения», – цитирует Людмилу Паршину «Российская газета». И, по крайней мере, до конца недели лето будет продолжаться.

Сегодня, 9 сентября, воздух в Москве прогреется до +25 градусов. С 10 по 13 сентября сохранится летняя сухая погода. По ночам преимущественно 8-13 градусов, днем – 20-25. В ближайшие выходные, 14 и 15 сентября, могут пройти кратковременные дожди, ночью будет 6-11 градусов, днем ожидается 20-25 градусов.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях тоже будет тепло. Днем до +23 градусов. На востоке Северо-Западного округа (в Архангельской, Вологодской областях, а также в Коми) днем 13-18 градусов. В середине недели ожидается повышение до +20 градусов.

Куда меньше повезло жителям Поволжья. В этих регионах лето закончилось неожиданно резко. Так, например, в Саратовской и Оренбургской областях сохраняются ночные заморозки до минус 3 градусов.

На юге европейской территории России синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Но «бархатный сезон» не отменяется. Днем на черноморском побережье до 28-30 градусов. Температура воды – 24 градуса.

Антициклон с европейской территории России распространит свое влияние на Урал. В итоге дневная температура повысится до +15 градусов. В Западной Сибири, в частности, в Тюменской, Томской и Омской областях дневные температуры будут держаться на уровне 13-18 градусов тепла. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае в середине недели похолодает до плюс 11-16 градусов. В понедельник, 9 сентября, в Новосибирской и Томской областях пройдут сильный дождь. В горах Иркутской области ожидается дождь с мокрым снегом.

В центральных и южных районах Красноярского края сохраняются ночные заморозки до -3 градусов. Хотя днем воздух будет прогреваться до +22 градусов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.09.19

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