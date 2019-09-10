Полицейские в России натренируют свиней-ищеек

МВД России повторит эксперимент по привлечению свиней к работе в органах. Предполагается, что животные будут искать наркотики.

По словам начальника отдела кинологической службы управления охраны и конвоирования ФСИН России Дмитрия Макарова, свиньи обладают исключительным обонянием и прекрасно поддаются дрессировке. В США этих животных используют для поиска различных запрещенных веществ.

Эксперимент со свиньями проводят и в МВД России. «Посмотрим, каковы будут результаты, может, и мы будем перенимать их опыт», – цитирует Макарова РИА «Новости».

В настоящее время в кинологической службе уголовно-исполнительной системы России служат около 10 тысяч собак. В прошлом году они помогли раскрыть более 700 преступлений, было изъято более 4 тысяч запрещенных предметов, в том числе 25 кг наркотиков.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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