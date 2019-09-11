В Роскачестве рассказали, как помочь нуждающимся и не «кормить» мошенников

В Роскачестве дали советы тем, кто хочет отправить деньги на благотворительность, но боится попасться на удочку мошенников. Прежде всего, нужно перепроверять информацию, размещенную в интернете.

Наиболее безопасный способ жертвовать деньги – крупные благотворительные фонды. О таких организациях много информации, у них, как правило, есть сайт, на котором размещаются данные о собранных средствах и подробные отчеты о том, куда были потрачены деньги.

Эксперты не рекомендуют переводить деньги на карты и счета физических лиц, а также электронные кошельки. Если вы все-таки намерены пожертвовать в пользу конкретного человека, лучше постараться узнать его лично.

В том случае, если речь идет о знакомых или близких, которые попали в беду, перед тем, как отправить деньги, необходимо связаться с этим лицом по телефону и уточнить, действительно ли он обращался за помощью. Очень часто от имени людей действуют мошенники, которые взломали аккаунт в соцсети.

«Если вас когда-то уже обманули, это не повод навсегда отвернуться от благотворительности. Стоит лишь разобраться в том, как правильно делать добрые дела и не «кормить» мошенников. Прежде чем перевести деньги, обязательно перепроверьте информацию, изучите сайт фонда», – подчеркнул замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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