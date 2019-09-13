В кабмине РФ рассказали, как вырастут пенсии и маткапитал в 2020 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что страховые пенсии в следующем году будут проиндексированы на 6,6%, а социальные – на 7%. Об этом она сообщила на заседания Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений в пятницу, 13 сентября. Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,4 тыс. рублей, уточнила Голикова.

Чиновница отметила, что пенсии будут повышены с 1 января на уровень выше инфляции. В кабмине ожидают, что инфляция по итогам 2019 года составит 3,8%.

Голикова также сообщила, что размер материнского капитала в будущем году вырастет на 3,8% и составит 466 617 рублей, передает RNS. Это коснется как размера выдаваемых сертификатов, так и остатка средств по частично израсходованным сертификатам, пояснила вице-премьер. На эту программу в бюджете ПФР предусмотрено около 325 млрд рублей, добавила она.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.19

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