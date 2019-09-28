В России хотят штрафовать за оскорбление полицейских в интернете

МВД РФ предлагает ввести административную ответственность за оскорбления сотрудников ведомства в интернете. Соответствующие поправки в закон «О полиции» были опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов.

В МВД подчеркнули, что изменения необходимы в целях защиты «неприкосновенности чести и достоинства сотрудника полиции» от распространения в Сети «сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России».

Штраф предлагается ввести в отношении как физических, так и юридических лиц, а также сотрудников правоохранительных органов за распространение информации, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел России.

Планируется, что поправки будут приняты к началу 2020 года.

В марте 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает наказание за публикацию в интернете информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госсимволам и органам власти. За нарушение положен штраф в размере 30-00 тысяч рублей, повторное неуважение обойдется в 100-200 тысяч рублей, а также может обернуться административным арестом на 15 суток.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.19

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