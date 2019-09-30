Названы регионы, где живут самые здоровые россияне

Исследователи выяснили, в каких субъектах России жители чаще всего ведут здоровый образ жизни. Лидерами стали южные регионы, районы Крайнего Севера и Дальнего востока оказались в аутсайдерах.

Исследование провело агентство РИА «Рейтинг» по заказу РИА «Новости». Эксперты сравнили восемь показателей: доля населения, придерживающегося ЗОЖ, потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, доля работников на вредных для здоровья производствах, а также смертность от случайных отравлений некачественными спиртными напитками.

В тройке лидеров оказались Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария. Затем идут Адыгея и Краснодарский край. В этих регионах редко употребляют спиртное, меньше курят и малая доля населения работает в опасных условиях труда. Однако там не так активно занимаются спортом.

В конце рейтинга оказались Камчатский край, Еврейская автономная область и Магаданская область. Четвертое и пятое места с конца заняли Забайкальский край и Ненецкий автономный округ. В первую очередь плохие показатели в этих субъектах обусловлены злоупотреблением жителями алкоголем и табаком.

В целом в России отмечается рост населения, которое регулярно занимается физической культурой. Кроме того, снижается доля потребителей табака. По данным Росстата, ежедневно курят 22,5% населения страны. В то же время самой распространенной вредной привычкой среди россиян остается употребление алкоголя.

«В целом можно говорить о том, что распространение принципов здорового образа жизни находит отклик среди населения России. ЗОЖ перестает быть модой и скорее превращается в реальный образ жизни, меняя отношение к себе и своему здоровью. Процесс изменения ценностей запущен, но нужно продолжать работу на всех уровнях для продвижения здоровых привычек в более широкие слои населения», – отмечают исследователи.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.09.19

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