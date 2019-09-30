Ждите тепла: в Гидрометцентре рассказали об октябрьских аномалиях

Октябрь в России ожидается теплым, температура в большинстве регионов страны будет на 1-1,5 градуса превышать норму. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что точность месячного прогноза составляет 75%.

По словам метеоролога, тепло «выше нормы» распространится на огромной территории – Урал, Центральная Россия, Поволжье, Юг, Северный Кавказ, Западная Сибирь и часть Восточной Сибири, а также Дальний Восток.

В Москву к четвергу вернется летнее тепло: температура может подняться до +20.

В Краснодарском крае и на Черноморском побережье продлится бархатный сезон, днем воздух будет прогреваться до +25.

Температура около или немного ниже нормы ожидается на Северо-Западе – в Ленинградской и Мурманской областях и в Карелии, передает РИА «Новости». Также чуть холоднее нормы будет в Читинской и Амурской областях, в Бурятии и на юге Хабаровского края.

Вильфанд также сообщил, что дефицит осадков ожидается в южной половине европейской территории страны, на Среднем Урале, юге Якутии, в Красноярском крае, Иркутской области и в устье Амура, где сейчас уровень воды остается выше опасных отметок. Однако, специалист заверил, что в первой пятидневке октября уровень реки начнет снижаться.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.09.19

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