Почти половина россиян читают переписку своих близких

45% жителей России признались, что читают переписку своих близких. При этом 71% уверены, что каждый человек имеет право на личное пространство. Таковы результаты опроса, проведенного Mail.ru Group.

40% респондентов заявили, что знают пароли от смартфонов и аккаунтов в соцсетях своих супругов и партнеров, передает ТАСС. 45% заглядывают в чужой смартфон время от времени, а 16% регулярно проводят ревизию личных переписок близких.

Большинство опрошенных читают переписки с целью выявить обман со стороны любимого человека. 52% россиян либо сами попадали в такие ситуации, либо знают о таких случаях из историй знакомых.

Что касается родителей, то из них 53% сообщили, что знают пароли от гаджетов и соцсетей своего ребенка. Треть респондентов уверены, что за деятельностью детей в Сети нужно следить до их совершеннолетия.

В опросе приняли участие более 4 тысяч российских пользователей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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