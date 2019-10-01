Книги в российских библиотеках начали выдавать по паспорту

В России вступили в силу поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Теперь паспорт могут потребовать при входе в кинотеатр, а также при покупке литературы и выдаче книг в библиотеке.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Нововведение предусматривает подтверждение возраста зрителя или покупателя, если фильм, мероприятие или книга имеют возрастную маркировку «18+».

Таким образом, если подросток захочет взять в библиотеке книгу «для взрослых» сотрудник вправе попросить удостоверение личности и не выдать книгу, если возраст не соответствует требованиям.

Кроме того, закон запрещает распространение информационной продукции категории 18+ на расстоянии менее 100 метров от детских садов, школ, лагерей, санаториев и других организаций, если это не противоречит местным законам.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.10.19

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