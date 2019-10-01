Большинство россиян недовольны господдержкой пожилых граждан

Три четверти жителей России считают, что власти делают недостаточно для поддержки стариков. При этом недовольство растет по мере приближения пожилого возраста и обусловлено местом проживания. Мнения о том, нужна ли материальная помощь гражданам в старости, разделились.

По данным ВЦИОМ, у 74% россиян есть пожилые родственники. Чаще всего они живут в том же населенном пункте. 62% респондентов заявили, что навещают своих стариков не реже раза в месяц. Однако если престарелый родственник живет в другом городе, только каждый десятый находит время и средства, чтобы так часто ездить в гости.

Что касается материальной поддержки пожилых людей, то здесь мнения разделились: 43% россиян считают, что родные люди преклонных лет в целом нуждаются в деньгах, а 41%, напротив, убеждены, что в их материальной поддержке нет необходимости. 18% граждан регулярно помогают пожилой родне финансово, 30% делают это время от времени, 31% не делают этого вообще.

В то же время 75% россиян убеждены, что государство сегодня уделяет недостаточно внимания пожилым людям. Доля людей, поддерживающих это мнение, растет с возрастом. Кроме того, недовольны поддержкой властей жители городов-миллионников и крупных населенных пунктов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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