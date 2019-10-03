Россия стала лидером в Европе по числу заключенных

Россия оказалась на первом месте в Европе по числу преступников, содержащихся в местах лишения свободы. Об этом говорится в докладе по реформе российских тюрем, подготовленном экспертами Общероссийского гражданского форума (ОГФ).

По состоянию на 1 июля 2019 года, в СИЗО и колониях России находятся более 543 тысяч человек, передает «Интерфакс». Таким образом, РФ занимает 19 место в мире и первую позицию среди европейских стран. Например, в Германии и Франции, где проживает примерно такое же число людей, совокупное тюремное население не превышает 200 тысяч человек.

По словам экспертов, лидирующие позиции России объясняются тем, что к лишению свободы приговаривают даже за ненасильственные преступления. Кроме того, в стране небольшая доля заключенных отбывают краткие сроки. Так лишь 24% осужденных лишены свободы на срок до трех лет. Сроки от трех до пяти лет отбывает 23%, от пяти до 10 лет – 35%. 18% получают сроки более 10 лет.

Тем временем, в странах Европы срок лишения свободы до 3 лет отбывало в среднем 40% приговоренных заключенных (из них в среднем 13% отбывали срок менее 1 года), от 3 до 5 лет – 19%, а от 5 до 10 лет – 23%, говорится в докладе ОГФ.

В результате в условиях дефицита рабочих рук в экономике и из-за неблагоприятных демографических тенденций исключаются из трудового процесса около 580 тысяч человек, в основном трудоспособного возраста. К тому же длительная изоляция осужденных от общества не вносит существенного вклада в профилактику последующих преступлений. Слова экспертов подтверждает статистика. Примерно треть от общего числа осужденных ранее приговаривались к лишению свободы и имели неснятые или непогашенные судимости.

Несмотря на то, что содержание одного заключенного в России обходится примерно в 50 раз дешевле, чем в среднем в европейских странах – 2,5 евро против 128 евро на человека в день – российский тюремный бюджет самый большой в Европе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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