В МЧС дали советы по спасению от агрессивной собаки

В МЧС России дали несколько рекомендаций россиянам, как отпугнуть агрессивную собаку.

Злое животное нужно попытаться отвлечь командами и тем самым привести его в растерянность. Если собака готовится напасть, необходимо остановиться и твердым голосом скомандовать «Место!", «Сидеть!", «Стоять!" или «Фу!". В ведомстве отмечают, что эти действия могут сбить животное с толку.

Если этот способ не поможет, то остается лишь минимизировать возможные травмы от нападения. Для защиты нужно использовать зонтик, камни, палки, и при этом спиной отходить к укрытию, забору или дому, а также звать на помощь окружающих.

Если собака не останавливается, то по возможности следует обмотать руку и предплечье верхней одеждой, а затем, выставив руку перед собой, спровоцировать собаку на укус. После этого нужно сильно ударить животное по верхней челюсти. В МЧС указывают, что болевыми точками у собаки являются: язык, нос и пах, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.19

Украина согласилась расследовать дело Байденов в ответ на требование Трампа. / Нацбаты готовы оставить фронт и свергнуть Зеленского. / «Верх цинизма»: в Москве к дню рождения Рериха решили снести его мемориал. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»